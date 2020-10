Raggiri on line, due truffatori denunciati dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno denunciato per truffa un catanese di 19 anni che è riuscito a farsi accreditare ben 360 euro da una ragazza moglianese per l'acquisto on line di un I-phone che di fatto non è mai stato recapitato all'acquirente. Il siciliano, denunciato al termine delle indagini, si è poi reso irreperibile.

Un'indagine simile è stata condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della Tenenza di Oderzo che hanno denunciato per truffa un cagliaritano di 53 anni che è riuscito a farsi accreditare una somma di 250 euro da un trevigiano di 26 anni, per l'acquisto di due portiere per la propria Jeep, reclamizzate su un sito di annunci economici e mai consegnate.