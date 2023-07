Caso vandali, un genitore: «Pagheremo ma i ragazzi hanno subito dato l'allarme»

«Hanno fatto una ca...ta, noi pagheremo i danni ma non riteniamo giusto che questi ragazzi siano marchiati pubblicamente come vandali o appartenenti ad una baby gang». A parlare è il genitore di uno dei giovanissimi, un 12enne nella fattispecie, che ha deciso di scrivere una lettera e chiedere un incontro con il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, dopo l'identificazione di cinque giovanissimi che si sono resi protagonisti di due atti vandalici ai danni del parco dei salici in via del Cotone (il 25 maggio scorso) e del teatro Gaber, imbrattato e danneggiato con un estintore, la scorsa settimana. Ad essere contestata in particolare è la ricostruzione dell'incendio. «Definire un atto vandalico o di una bay gang, la 'bravata' di due ragazzini che accorgendosi immediatamente quanto hanno fatto, chiedono prontamente aiuto, ai negozianti li vicino, consentento l' intervento dei pompieri nel minor tempo possibile» scrivono nella missiva i genitori «Utilizzare l'informazione distorcendo i fatti al solo scopo propagandistico per dimostrare quanto siete stati bravi ad installare le telecamenre, marcando pubblicamente questi ragazzi come vandali o apparatenenti ad una baby gang non è giusto e tanto meno accettabile». E' già stato richiesto un incontro proprio al sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, confermando la volontà di risarcire la collettività. «Due giorni fa, ci han detto che i danni erano per 6mila euro, sono già diventati 8mila» spiega «ora ci diranno le modalità con cui pagare, certo che la vicenda resta strana».