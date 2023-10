Malore nel sonno, il piccolo Jacopo muore in ospedale a soli tre mesi

Il piccolo Jacopo Sartena non ce l'ha fatta: venerdì mattina, 6 ottobre, i medici dell'ospedale di Verona ne hanno dichiarato il decesso. Colpito da un arresto cardiaco nella notte tra mercoledì e giovedì, Jacopo aveva solo tre mesi e viveva con i genitori in un'abitazione nella zona di San Gaetano, a Montebelluna.

Fino all'ultimo familiari e conoscenti hanno sperato nel miracolo: giovedì il piccolo era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di Terapia intensiva neonatale. Le sue condizioni erano subito apparse disperate, il bollettino medico di ieri mattina dava già poche speranze e così, nel pomeriggio, i genitori di Jacopo avevano deciso di farlo battezzare. Venerdì mattina, poco dopo le 9, il decesso: per Montebelluna è la seconda morte bianca in meno di un mese, dopo la tragedia dello scorso 16 settembre in cui aveva perso la vita una bimba di soli quattro mesi. Jacopo lascia la mamma, dipendente in un negozio, il papà imprenditore e il fratello più grande di quattro anni.