Malmena a calci e pugni i genitori, tre pattuglie dei carabinieri intervengono per arrestarlo

Completamente ubriaco, fuori di sè, ha malmenato selvaggiamente, a calci e pugni, gli anziani genitori, costretti al ricovero in ospedale a causa delle botte ricevute. Il grave episodio di violenza si è consumato nella serata del 20 dicembre a Montebelluna e ha visto come protagonista un 42enne, già conosciuto dalle forze dell'ordine e già in passato protagonista di episodi simili. Il padre e la madre, feriti e in preda al panico, sono riusciti a dare l'allarme al 112: per bloccare il figlio sono dovute intervenire ben tre pattuglie dei carabinieri (contro cui lui si è peraltro scagliato violentemente) che hanno accompagnato l'uomo in caserma e quindi in carcere dove si trova attualmente rinchiuso per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Oggi il 42enne è comparso di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo e la conferma della detenzione in carcere. Il padre dell'uomo, quasi 80enne, si trova ancora ricoverato in ospedale a Montebelluna: i medici hanno fissato la prognosi in 40 giorni e si attende di valutare se le lesioni patite non debbano richiedere eventuali interventi chirurgici. La madre, di circa 70 anni, già dimessa, ha avuto gli stessi giorni di prognosi del marito a causa delle percosse ricevute. La situazione di questa famiglia sarebbe già conosciuta dai servizi sociali del Comune di Montebelluna e l'abuso di alcol del 42enne aveva, già in passato, provocato problemi in famiglia.