Blitz dei rapinatori nel market: dipendenti minacciati, poi la fuga con l'incasso

Nella tarda serata di martedì 6 giugno, poco dopo le mezzanotte, blitz di un gruppo di tre banditi all'interno del supermercato "Mega" di via Montello a Montebelluna. Ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti nell'esercizio commerciale e dopo aver minacciato con delle spranghe alcuni dipendenti, intenti a svolgere operazioni di scaffalatura della merce, sono riusciti a scassinare alcune cassette di sicurezza presenti dalle quali hanno trafugato circa mille euro in tutto, dandosi infine alla fuga, probabilmente a bordo di un'autovettura. Non si è registrato nessun ferito. Indagini sono in corso da parte dei militari dell'Arma di Montebelluna. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza.