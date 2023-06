Tenta il suicidio sulla Feltrina, salvato da una guardia giurata

Ha tentato il suicidio, piazzandosi in mezzo alla strada nell'oscurità, aspettando che le auto lo travolgessero. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato 10 giugno, attorno alle 23.45, a Montebelluna, lungo la Feltrina. Protagonista di questo episodio è stato uno straniero di circa 30 anni che è stato fermato in tempo da una guardia giurata della Civis, un uomo di circa 40 anni. Ad attirare l'attenzione del vigilante è stato lo stesso straniero, prima di lanciarsi verso la statale. La guardia giurata ha subito allertato il 112 ed il 118. In pochi minuti sono intervenuti sul posto i carabinieri con una pattuglia e un'ambulanza del Suem che ha trasportato il 30enne, in evidente stato confusionale, presso il pronto soccorso dell'ospedale San Valentino di Montebelluna.