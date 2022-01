Lutto tra gli animalisti trevigiani: si è spenta a 56 anni Michela Ziero

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo oggi la comunità animalista di Treviso e non solo. Nella mattinata odierna è difatti venuta a mancare Michela Ziero, nota volontaria e rappresentante del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Treviso e voce dei diritti degli animali in tutta la provincia, oltre che membro della FIAIP Veneto e titolare dal 1995 dell’omonima agenzia immobiliare con sede in Piazza Vittoria. A portarla via alla vita un malore improvviso che l’ha colpita in casa, forse un infarto che non le ha lasciato scampo. Laureata in Economia aziendale a Ca’ Foscari, Michela ha sempre dedicato la sua vita agli animali meno fortunati.

«Abbiamo perso un punto di riferimento, in tutti i sensi. Una persona straordinaria che aveva messo al servizio delle nostre comuni battaglie, oltre alla sua passione, anche la sua capacità professionale – la ricordano i vertici della LAV nazionale - Non abbiamo parole per il dolore e l'incredulità. Ci mancheranno la sua preparazione, la sua pazienza nell’aiutare anche altre sedi locali e la sede nazionale. Abbracciamo la sua famiglia, con i suoi quattrozampe, e il nostro direttore generale, Roberto Bennati. Quanto ha seminato Michela nel trevigiano, tra cui la salvezza di tanti animali selvatici grazie al Centro recupero anche da lei recentemente fatto tornare a nuova vita, non scomparirà».

Persona estremamente disponibile con tutti e solare, lascia nel dolore l’amato compagno e tantissimi amici che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo momento di difficoltà. Le esequie di Michela si terranno sabato mattina con una cerimonia laica presso al Casa Funeraria COF in Via Cittadella della Salute.