Addio a Bruce Munro, storico ex rugbista per Metalcrom, Mogliano e Casale

La scorsa notte è venuto a mancare, a Brisbane (Australia) dove viveva con la compagna Sandra, l'ex rugbista neozelandese Bruce Munro, un passato e un legame indissolubili con le squadre ed il territorio di Casale sul Sile, Treviso e Mogliano Veneto. Uomo e giocatore indimenticabile, due metri di aggressività e due baffi inconfondibili per una carriera italiana capace di lasciare un segno come poche altre, dalla Nuova Zelanda al Veneto per due terre lontanissime ma unite da radici comuni.

Forte seconda linea originario della provincia di Waikato, con una presenza con gli All Black Under 21 nel 1972, nel '76 (dopo qualche anno di rugby nei Club e nel Provincial, ad Auckland) era sbarcato in Italia per giocare con il Casale in Serie A che portò subito alla salvezza. Ex poliziotto dal fisico importante e dai modi particolarmente rudi, con la sua statura si era subito imposto in campionato come dominatore in rimessa laterale assieme a Dirk Naudé, sudafricano del Rovigo. All’epoca, è bene ricordarlo, non era consentito il cosiddetto "ascensore", e quelle altezze inusuali per i giocatori italiani facevano la differenza.

Dopo la salvezza a Casale viene subito richiesto dalla Metalcrom Treviso per far coppia con il connazionale terza linea Glenn Rich con cui centra il secondo Scudetto nel 1978. Cinque le stagioni totali passate nel capoluogo per poi passare al Mogliano dove lo raggiunse il fratello Mark. Successivamente, per arrotondare dato il tempo libero lasciato dagli impegni come giocatore, Munro si dediò agli amati campi come contadino dalle parti di Sambughè oltre che come muratore. Malgrado la lunga permanenza nel nostro Paese (alla fine dieci anni, uno degli stranieri più longevi in assoluto del nostro rugby) l’italiano non l’ha mai imparato: si destreggiava con qualche parola in dialetto, che gli veniva più facile, per il resto sapeva comunque farsi capire da tutti.