In moto con le targhe nascoste negli zaini: sette multati, mezzo sequestrato

Controlli dei carabinieri forestali di Asolo e del Monte Grappa lungo la Strada degli Alpini a Possagno. In collaborazione con i carabinieri di Pieve del Grappa, i militari hanno fermato i conducenti di sette moto da enduro di grossa cilindrata, di cui una è risultata senza immatricolazione e multando tutti i motociclisti perché, in violazione al Codice della strada, stavano viaggiando senza targa esposta ma nascosta all'interno di zaini. Il motociclo privo di targa, immatricolazione e assicurazione è stato sequestrato. I motociclisti multati sono tutti 40enni stranieri, cinque originari della Repubblica Ceca e due tedeschi. L'attività di inserisce nei controlli di contrasto ad attività fuoristrada su aree in zona montana da tutelare sotto il profilo paesaggistico e ambientale