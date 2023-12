Sfreccia con il suv a 103 all'ora in centro abitato, stangata una 26enne

A pochi giorni da Natale continuano i controlli su strada da parte degli agenti del servizio associato di polizia locale dell’Asolano, competente per i comuni di Asolo, Fonte e Maser. Nell’ultimo mese sono stati svolti 10 servizi di controllo con telelaser lungo via Castellana, via Vallorgana e via Frattalunga.

Sedici le sanzioni elevate, di cui 15 per superamento del limite di velocità di oltre 10 chilometri orari e non oltre i 40, con sanzione amministrativa di 173 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente. Il caso più eclatante è avvenuto nella mattina di martedì 19 dicembre verso le 11, quando la pattuglia in servizio con telelaser in via Castellana, all’altezza di via Volta, ha fermato un suv Jeep Renegade con al volante una ragazza di 26 anni residente ad Altivole. La giovane stava sfrecciando a 103 all'ora su una strada con limite di 50. Immediato il ritiro della patente mentre la multa è stata di 543 euro.

Il commento del sindaco

«La sicurezza sulla strada è una priorità. Per garantirla - dichiara Mauro Migliorini, sindaco di Asolo - è fondamentale creare consapevolezza su quanto sia importante rispettare i limiti di velocità. I controlli da parte della polizia locale puntano a prevenire le infrazioni da parte degli automobilisti e a ridurre i rischi per cittadini. Abbiamo accolto alcune segnalazioni pervenute dai cittadini, che ravvisavano un eccesso di velocità da parte di alcune autovetture lungo le principali arterie cittadine».