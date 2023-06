Minaccia la ex compagna e gli avvocati della donna, 53enne condannato

Due anni e due mesi di reclusione. Questa la condanna (in primo grado) inflitta oggi, 15 giugno, a un 53enne di Oderzo (difeso dall'avvocato Gianluigi Bincoletto) finito a processo, con il rito immediato, accusato di stalking nei confronti della ex compagna (che invece era rappresentata dagli avvocati Pierantonio Menapace e Roberta Spinacè).

I fatti si sarebbero verificati a partire dall'aprile dello scorso anno. Il 53enne e la compagna, dalla cui convivenza erano nati anche due figli, erano giunti all'ultima pagina della loro storia. L'uomo, che evidentemente non si rassegnava alla fine della relazione, avrebbe iniziato a mandare alla ex numerose offese via mail dicendole anche aveva l'intenzione di ucciderla. "Non preoccuparti - aveva scritto - io ne sono capace". In preda al delirio aveva anche parlato di una "tragedia familiare imminente", rinfacciandole episodi legati alla loro relazione che però avrebbe interpretato a modo suo, attribuendo alla donna tutta la responsabilità per quel rapporto finito male.

L'uomo, attualmente in custodia cautelare in carcere, era stato sentito in Procura e aveva dato dei suoi gesti una spiegazione che sarebbe delirante. "Voglio che il nostro caso sia un paradigma - aveva detto al pubblico ministero - qualche cosa di cui tutti dovranno parlare e a lungo". E si era scagliato anche sui legali di lei, con messaggi minatori e offensivi. "Siete delle m..., dovete pagarla cara" aveva scritto agli avvocati, che riteneva responsabili della sua situazione. E come se non bastasse aveva indirizzato minacce anche agli assistenti sociali, agli operatori della Uls e agli ufficiali giudiziari che seguivano le vicende dei loro figli minori, sui quali il 53enne ha perso la responsabilità genitoriale.