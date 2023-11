Saluto romano al funerale, consigliera comunale denuncia: insultata e minacciata

Sabato 4 novembre sono stati celebrati in Duomo a Oderzo i funerali di Lorenzo Ugel, 54 anni, super tifoso dell'Inter. All'uscita del feretro in Piazza Grande, un gruppo di ultras nerazzurri ha attirato su di sé l'attenzione con saluti romani al defunto, cori e chiamando "camerata" l'amico defunto. Foto e video erano stati pubblicati sui social proprio dagli stessi ultras dell'Inter, suscitando però la condanna da parte di Giulia Princivalli, consigliera comunale di Oderzo Bene Comune e capogruppo di minoranza, che aveva condannato il gesto dei tifosi con queste parole.

«Partendo dal sincero cordoglio per il lutto della famiglia e degli amici di Lorenzo Ugel, ho subito stigmatizzato l'episodio bollandolo come un fatto gravissimo, ma esplicitando da subito che non volevo fare interrogazioni o quant'altro per non alzare polveroni e disturbare il legittimo lutto che va comunque sempre rispettato. Credo però sia sempre importante - aggiunge Princivalli - denunciare le attività di apologia del fascismo specialmente in una fase storica e politica dove i fascisti si sentono più legittimati da coperture politiche o presunte tali. In ambienti di questo tipo, infine, mi sembra ovvio che gli insulti non possano che essere anche di carattere sessista e maschilista». Giovedì mattina, 9 novembre, dopo le parole della consigliera comunale, è apparsa una scritta vandalizzante sul muro del Palazzetto dello Sport di via Masotti a Oderzo. Una scritta arrivata dopo due telefonate minatorie "andiamo a prenderla a casa" fatte nel luogo dove Prinvicalli lavora e in municipio dove ricopre il ruolo di consigliera comunale. Inevitabile a quel punto la denuncia ai carabinieri che ora hanno aperto le indagini per provare a identificare i responsabili. «Ovviamente non mi intimidiranno» conclude Princivalli che, nelle scorse ore, ha ricevuto messaggi e manifestazioni di solidarietà sia da colleghi e compagni politici che dal sindaco di Oderzo, Maria Scardellato.

Le reazioni

All'indomani dei gravi fatti occorsi, Marco De Pasquale, portavoce di Sinistra Italiana di Treviso e del Veneto, commenta: «Ci pare davvero gravissimo e inaccettabile quanto accaduto a Giulia Princivalli. Purtroppo in questo periodo storico con sempre maggior frequenza assistiamo a rigurgiti fascisti di questo tipo. È estremamente inquietante: sembra che queste organizzazioni si sentano libere di fare ciò che vogliono, come se avessero un lasciapassare perenne. Non solo: la presenza, stabile, di movimenti neofascisti nelle curve non deve affatto essere sottovalutata. È parte di un disegno politico organizzato, che vede in questi luoghi un terreno fertile per raccogliere nuove leve e per radicarsi nel territorio. È necessario il lavoro e l’impegno delle istituzioni, a tutti i livelli, per svuotare i serbatoi d’odio in cui si abbeverano i fascisti. Chiediamo, a tutti i livelli, un atto di condanna esplicito e concreto e di piena solidarietà alla consigliera Princivalli» conclude.