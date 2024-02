Travolta da una catasta di legna, sabato l'ultimo saluto all'infermiera Ombretta

Roncade si prepara a dare l'ultimo saluto a Ombretta Castellani, l'infermiera di 50 anni originaria di Santa Maria del Rovere, mamma di due figli, morta mercoledì pomeriggio, 31 gennaio, dopo essere stata travolta da una catasta di legna nel giardino della sua abitazione di Biancade.

Questa sera, venerdì 2 febbraio, verrà recitato il rosario alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di Biancade dove sabato mattina, 3 febbraio, si terrà il funerale alle ore 11. In chiesa ci saranno i due figli di Ombretta, Nicolò e Letizia, il marito Mauro Toffolo, la mamma Loretta e papà Maurizio, la sorella Sonia e il fratello Stefano insieme ad amici e conoscenti della 50enne, tutti ancora sotto choc per una tragedia che ha lasciato il paese incredulo. Il 12 febbraio, tra soli dieci giorni, Ombretta avrebbe compiuto 51 anni. «La voglia di vivere, la dolcezza del tuo sorriso, la semplicità del tuo essere, l'amore verso la tua famiglia, hanno reso di te una grande donna» le parole scritte sul necrologio della 50enne. Fino al 2021 Ombretta aveva lavorato nel laboratorio analisi dell'ospedale San Camillo di Treviso. Ma Ombretta era stata anche una delle volontarie del progetto "Piccole note musicali in pediatria" dell'associazione Madamadorè, al fianco dei bambini ricoverati nel reparto dell'ospedale Ca' Foncello. Negli ultimi tempi aveva lavorato come infermiera al fianco di Luca Vaccario, medico di famiglia con studio in viale IV Novembre nel quartiere di Fiera. Pazienti e conoscenti la ricordano oggi come una professionista sempre con il sorriso e piena di allegria. Il sindaco Pieranna Zottarelli ha fatto visita ai figli di Ombretta giovedì 1º febbraio, portando loro la vicinanza di tuttà la comunità di Roncade che, sabato 3 febbraio, sarà presente in massa per dare l'ultimo saluto alla 50enne.