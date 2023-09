Muore annegato nel Lago Azzurro, verso il rinvio a giudizio del gestore

Prosecco, forse qualche lattina di birra, certamente un paio di bicchieri di rum alla pera. Poi il tuffo nella acque freddissime della cava, meglio conosciuta come "Lago Azzurro", specchio d'acqua riservato alla pesca sportiva che si trova a Paese. Ma una volta addentratosi nella parte più profonda del "lago" Mauro Libralesso, 33enne di Morgano, è rimasto vittima di una congestione ed è stato inghiottito dalle acque. Per quella tragedia, avvenuta la sera dell'8 luglio del 2022, la Procura di Treviso, che ha chiuso le indagini, si accinge a chiedere il rinvio a giudizio per Italo De Lazzari, gestore di fatto del lago, con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. All'81enne, il sostituto procuratore Gabriella Cama imputa la non esposizione della cartellonistica relativa al divieto di balneazione, del pericolo di annegamento e la mancata predisposizione di una recinzione e dell'illuminazione dell'area.

Mauro era arrivato quella sera al "Lago Azzurro" quando erano passate le 23. Aveva raggiunto un gruppo di amici dopo cena mentre loro stavano finendo una grigliata, entrati nella cava dal cancello principale, che avevano trovato aperto. Complice la calura estiva aveva deciso di tuffarsi, a notte oramai inoltrata, insieme agli altri cinque. "Vi faccio vedere chi sa nuotare qua" aveva detto l'uomo, che da poche ore era diventato zio. Poi il dramma: il ragazzo potrebbe avere avuto una congestione complice l'alcol, l'alta temperatura e il freddo dell'acqua, che nella parte centrale della cava arriva fino a 17 metri di profondità.