Precipita con il parapendio e rimane incastrato tra gli alberi: salvato un 36enne

Duplice intervento oggi in montagna per il soccorso alpino. Il primo è avvenuto con l'elicottero sul sentiero 105 San Liberale di Crespano del Grappa per una persona che ha sofferto di una gamba rotta. Il secondo, invece, ha riguardato un medico, un infermiere ed una squadra Cnsas che sono intervenuti sopra località Cassanego, a Borso del Grappa, a seguito di un parapendio caduto. Il parapendista, localizzato grazie alle coordinate inviate e con l'aiuto strategico di un altro pilota, che visto l'incidente mentre era ancora in volo è poi atterrato sul primo posto utile pe aiutare, è stato successivamente raggiunto con fuoristrada. Il mezzo ha così rilasciato in una radura il medico e l'infermiere che si sono incamminati nella fitta boscaglia per circa 30 minuti in salita, fino a trovare il pilota. L'uomo è stato così aiutato a scendere dagli alberi mentre si è anche avvicinata una squadra di 3 tecnici Cnsas per il supporto. Il 38 di Mogliano Veneto è stato infine accompagnato a valle dagli amici uscendone solamente con uno strappo muscolare alla schiena.