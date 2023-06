Mom, quindici petardi fatti esplodere in corriera per un video sui social

Ennesimo episodio folle a bordo delle corriere di Mobilità di Marca. La scorsa settimana, nella zona di Montebelluna, quattro studenti minorenni hanno letteralmente messo a ferro e fuoco una corriera di linea facendo esplodere a bordo e fuori dai finestrini del mezzo una quindicina di petardi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a rendere il tutto ancor più sconcertante è il fatto che i ragazzi abbiano agito per fare un video da pubblicare sui social, divenuto poi virale nel giro di poche ore. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri dall'autista della corriera, ripreso a sua insaputa e finito in Rete mentre stava semplicemente svolgendo il suo lavoro. Dal racconto del conducente, i quattro vandali erano seduti in fondo alla corriera quando, dopo aver creato confusione e scompiglio con urla e schiamazzi, si sono messi a esplodere una quindicina di petardi prima a bordo del mezzo e poi lanciandoli fuori dai finestrini contro le persone in strada. Un gesto pericolosissimo che avrebbe potuto provocare un incendio all'interno della corriera e ferire diverse persone. Quando l'autista ha sentito il primo botto ha pensato subito alla foratura di una delle gomme ma, subito dopo, si è accorto dei quattro bulli in azione. Fermato il mezzo, il conducente è andato di persona a redarguire i giovani che, non solo gli hanno riso in faccia ma lo hanno anche ripreso di nascosto pubblicando tutto sui loro profili Instagram e Tik Tok dove il video ha superato le 90mila visualizzazioni. Quando l'autista ha scoperto di essere finito, suo malgrado, nel video dei bulli ha deciso di denunciare domenica scorsa l'accaduto ai carabinieri di Treviso che ora stanno indagando sull'accaduto. Lunedì scorso il video incriminato è stato rimosso. Solo pochi giorni fa, sempre a bordo di una corriera Mom da Castelfranco Veneto a Jesolo, si era verificata una gravissima aggressione verbale ai danni di un'autista donna.