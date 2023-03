Si finge tecnico di Piave Servizi ma è una truffa porta a porta: «Denunciate»

Si finge un operatore di Piave Servizi e chiede di entrare in casa per verificare la bontà dell'acqua ma era un truffatore "porta a porta". È successo in questi giorni a Vittorio Veneto. Fortunatamente, la vittima, un anziano, non è caduta nel tranello: ha invitato il sedicente incaricato ad andarsene, provvedendo ad informare immediatamente gli uffici del gestore idrico.

Stando all’identikit fornito dal pensionato, il truffatore sarebbe un uomo sulla cinquantina, che indossa un cappello e una mascherina, vestito con una tuta di colore gialla e blu. Il modus operandi è noto ed è rivolto in maniera particolare alle fasce d’utenza più deboli e indifese. Una segnalazione simile risale allo scorso dicembre: il finto operatore suona il campanello, chiedendo di entrare nell’abitazione per verificare la qualità dell’acqua, a suo dire “non buona”. Una volta entrato, si fa aprire il rubinetto, insistendo affinché la vittima l’assaggi. A questo punto, spruzzerebbe nell’aria uno spray urticante, provocando un bruciore di gola nel malcapitato. Lo scopo è quello di convincere la vittima che la colpa sia dell’acqua, raccomandandole di riporre oggetti di valore, ori e denaro in un luogo sicuro perché rischierebbero di “inquinarsi” in caso di perdita delle condotte.

Il commento

Piave Servizi invita alla prudenza: «Non è un nostro operatore e nemmeno un soggetto incaricato da parte della nostra società. Cogliamo l’occasione, inoltre, per ricordare che nessun nostro addetto visiona contratti e bollette, oppure richiede pagamenti direttamente a domicilio - fa sapere la società del servizio idrico -. Invitiamo i cittadini alla massima attenzione e ad allertare le forze dell’ordine». Il gestore idrico informa che i propri addetti per la lettura dei contatori o per interventi tecnici sono identificabili dal tesserino di riconoscimento e l’identità può essere verificata, in caso di sospetto, al Servizio clienti al numero 800 016076.