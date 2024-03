Omicidio a Paderno del Grappa, si continua a cercare il coltello

Si è allargata la zona boscosa nel comune di Pieve del Grappa dove gli inquirenti stanno cercando il coltello con cui è stato ucciso Bledar Dedja, il 39enne di origine albanese e padre di famiglia ritrovato cadavere nella mattinata di domenica 21 gennaio in un boschetto appartato in via dei Carpini a Paderno del Grappa. Dopo una primo sopralluogo, avvenuto lo scorso 15 marzo, gli investigatori, sulla base delle dichiarazioni del 18enne, reo confesso dell'omicidio, oggi 25 marzo sono al lavoro nella zona in prossimità del cimitero. All'attività partecipa anche personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Al momento però l'arma non è ancora stata ritrovata.