Cagna scappa dalla padrona e finisce in un canale, recuperata dal Soccorso Alpino

Poco prima di mezzogiorno il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per recuperare un cane, akita americano, finito bloccato in un canale, dopo essere scappato all'improvviso al controllo della padrona, probabilmente seguendo le tracce di animali selvatici. Muna, una cagnona di 40 chili, stava passeggiando con la sua proprietaria, una 25enne di Loria, e il padre lungo il sentiero 151 in Valle di San Liberale, quando è scesa qualche metro nel canale. L'uomo aveva tentato di riprenderla con una corda, ma Muna era scesa di altri 10 metri. Quattro soccorritori hanno raggiunto padre e figlia e hanno attrezzato una calata, con un ancoraggio su una pianta. Un tecnico è sceso dalla bestiola e l'ha dotata di imbrago. Entrambi sono poi stati sollevato verso l'alto con un sistema di paranchi. Muna è stata poi consegnata alla sua padrona. Presenti anche i vigili del fuoco.