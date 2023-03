Rotatoria “Baston” a Ponzano, la Provincia apre una viabilità alternativa

A seguito dei ritrovamenti archeologici nel cantiere di costruzione della rotatoria “Al Baston” di Ponzano Veneto, la Provincia di Treviso si è subito attivata per effettuare delle modifiche temporanee della segnaletica e della viabilità nella zona dei lavori: le opere consentiranno di agevolare l'ingresso sulla strada comunale via Volpago nord, per chi si sposta lungo la SP 102 in direzione Postioma, permettendo così un accesso più facile al vicino esercizio ristorativo e ai residenti. Per consentire le modifiche in sicurezza, la Provincia ha preso contatto con l'impresa che sta svolgendo i lavori, Martini Costruzioni srl, per avviare nei prossimi giorni la creazione dell'apposita segnaletica e del collegamento stradale. Le spese dell'intervento rientrano nell'ambito di quelle già previste per il cantiere.