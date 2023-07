Rubano strumenti musicali per 10mila euro: gli autori sono tre ragazzi minorenni

Il sospetto che i responsabili del furto di un pc portatile e di svariati strumenti musicali avvenuto una ventina di giorni fa a Ponzano Veneto, in via Santandra', presso la sede di un'associazione culturale locale, dopo aver scassinato una porta secondaria, andassero ricercati nella ristretta cerchia di un gruppetto di giovanissimi, già noto ai carabinieri del posto, hanno trovato conferma. I militari dell'Arma hanno infatti ritrovato nelle scorse ore, nella disponibilità di tre minorenni, tutti gli strumenti in questione, del valore complessivo di più di 10.000 euro, che sono stati quindi restituiti alla Presidente dell'Associazione "Ferdinando Sebastiani", Isabella Ceron. La vicenda sarà posta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria minorile, ma nel frattempo, nei locali di via Santandra' si potranno nuovamente sentire le musiche di trombe, clarinetti e oboe.

«Esprimo il mio più vivo compiacimento nei confronti dell'Arma dei Carabinieri e degli uomini della stazione di Paese che sovrintende anche il comune da me amministrato» ha commentato il sindaco Antonello Baseggio «La conoscenza del territorio e delle dinamiche giovanili in stretto dialogo con il corpo di Polizia Locale del comune di Ponzano Veneto ha portato alla conclusione di questa triste vicenda. Colpire al cuore la Casa delle Associazioni ed in particolare l'associazione musicale Ferdinando Sebastiani che lavora per il territorio ed in particolar modo per i giovani aveva lasciato... a dir poco ... l'amaro in bocca. Ero passato il giorno seguente al misfatto (presso la Casa delle Associazioni) ed avevo avuto modo di incontrare alcune associazioni e volontari tra i quali Tatiana Marian direttrice dell'associazione musicale... una tristezza immensa... fortunatamente oggi ripagata dalle indagini dei carabinieri».