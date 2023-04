Con l'auto a 124 km/h tra Ponzano e Santandrà: multa di 1100 euro e via la patente

Una multa da 1100 euro e il ritiro della patente per tre mesi. Queste le sanzioni inflitte dagli agenti della polizia locale del corpo intercomunale di Ponzano e Povegliano nei confronti di un 55enne che durante la giornata di ieri, venerdì 28 aprile, è stato pizzicato dal telelaser a viaggiare ad una velocità di 124 km/h. L'automobilista stava percorrendo la strada che da Povegliano conduce a Santandrà. Piede molto pesante anche per una 55enne che nel centro abitato di Povegliano è stata sorpresa a correre a 97 km/h: per lei 433 euro di multa e ritiro della patente. Stessa sorte anche per un 40enne di Paese che viaggiava invece a 96 km/h. Nelle maglie dei controlli sono finiti anche due automobilisti, entrambi al volante du auto con la revisione scaduta (multa di 173 euro) e un 65enne di Treviso che circolava senza copertura assicurativa. E' stato infine sanzionato con una multa di 430 euro un 16enne che viaggiava in sella ad una moto ad una velocità di 90 km/h in via Colombera a Merlengo: il giovane era dotato del foglio rosa.