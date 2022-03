Lega e picchia a sangue un anziano in casa: arrestato un 36enne

Sono minuti di puro terrore, e per questo interminabili, quelli che ieri sera (intorno alle ore 19) ha dovuto vivere l'83enne Adriano Armellin di Pieve di Soligo, malmenato e legato in casa da un 36enne di origine marocchina. L'anziano si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa delle numerose ferite riportate, mentre l'aggressore, su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso, si trova ora in carcere a Santa Bona con l'accusa di tentata rapina aggravata in abitazione.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione operata dai militari della Compagnia di Vittorio Veneto, il 36enne si sarebbe introdotto illegalmente nell'abitazione dell'Armellin (al primo piano di un condominio in via Schiratti dove vive da solo dopo esser rimasto vedovo) per poi sorprenderlo e legarlo con delle corde trovate in uno sgabuzzino al fine di picchiarlo a sangue in maniera selvaggia. Una volta uscito di casa per fuggire, però, l'aggressore è stato notato da alcuni vicini che, vedendo anche ai piedi delle scale il corpo quasi ormai inerme dell'83enne, hanno subito bloccato l'uomo nell'attesa dell'arrivo dei carabinieri. Inoltre, da quanto finora emerso, il 36enne nella fuga (forse cadendo da un balcone da tre metri di altezza) si sarebbe anche ferito in maniera seria ad una gamba, tanto che una volta arrestato è stato prima condotto per le cure del caso all'ospedale di Conegliano e poi portato in carcere. Ancora per ora ignote le cause che hanno portato l'uomo all'aggressione, ma tutto propenderebbe per un "semplice" furto terminato però in rapina. Sotto sequestro, invece, la casa dell'83enne.