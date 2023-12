Rapina in sala slot, armato di pistola ruba mille euro dalla cassa

Rapina a Ponte della Priula nel pomeriggio di mercoledì 20 dicembre: è successo tutto verso le ore 17 in via IV novembre alla sala slot Admiral. È a quell'ora che un uomo con il volto travisato e, secondo le prime testimonianze, armato di una pistola, ha fatto irruzione nel locale minacciando la dipendente e facendosi consegnare l'incasso del giorno pari a circa mille euro in contanti. Il rapinatore si è subito allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. La dipendente della sala slot, comprensibilmente sotto choc, ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano che hanno avviato le Indagini per fare luce sull'accaduto.