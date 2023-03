Commando di due banditi assalta negozio di alimentari

Rapina in serata ad un piccolo market della pedemontana trevigiana. Il blitz è avvenuto alle ore 19 a Refrontolo, quando due banditi, con il volto travisato, di cui uno pare armato di pistola, hanno preso di mira un negozio di alimentari, il Belmarket che si trova al civico 16 di via della Vittoria. I rapinatori, arraffate alcune centinaia di euro, sono fuggiti poi a bordo di autovettura e hanno fatto perdere le proprie tracce. In quel momento in negozio, che stava quasi chiudendo, c'erano la titolare, Edda Doro, di 81 anni, e una dipendente. Le ricerche dei malviventi sono in corso da parte delle pattuglie della Compagnia dei carabinieri di Vittorio Veneto. L'anziana negoziante e la commessa non hanno riportato lesioni ma solo un forte spavento per l'accaduto.

«E' molto scossa, non è stata una bella esperienza per una persona che è attiva e si gestisce ancora il negozio, fa le aperture e le chiusure» racconta il primo cittadino di Refrontolo, Mauro Canal «siamo vicini alla signora e siamo pronti a sostenerla se sarà necessario. Ci auguriamo ovviamente che questo sia un episodio isolato».