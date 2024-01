Frontale fra un Fiorino e un furgone, tre feriti portati al pronto soccorso

E' di due feriti, fortunatamente non gravi e non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente accaduto questa mattina in via Crevada a Refrontolo. Intorno alle 6,40, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un Fiorino Fiat guidato da un uomo di 64 anni, dipendente di una agenzia privata di vigilanza, si è scontrato frontalmente con un furgone turbo Daily con alla guida un uomo di 57 anni e che aveva a bordo una persona come passeggero.

I tre, tutti feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso di Conegliano. Il metronotte ha riportato traumi e lesioni. Sul posto, per i rilievi di legge, erano presenti i carabinieri di Pieve di Soligo e di Vittorio Veneto.