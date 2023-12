Scontro fra auto, due persone ricoverate

Incidente nella notte di oggi 16 dicembre a Refrontolo. Intorno all'1, in via Casale, due auto si sono scontrate in quello che, secondo i rilievi, è stato un "semi frontale". Feriti entrambi i conducenti delle vetture, un uomo e una donna, che sono stati trasferiti in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Conegliano, che hanno messo in sicurezza i due mezzi.