Lite tra camperisti, morso da un giovane che aveva urtato il mezzo in retromarcia

Furibonda lite tra camperisti nel tardo pomeriggio di lunedì nell'area del parcheggio che si trova a pochi passi dal Molinetto della Croda, a Refrontolo. Ad avere la peggio è stato un vittoriese di circa 50 anni che sarebbe stato morso da un giovane che si è poi dileguato e che i carabinieri, intervenuti sul luogo della lite con i sanitari del Suem 118, stanno cercando di identificare. A innescare l'alterco è stata una manovra in retromarcia del camper del giovane: il veicolo ha finito per colpire quello del vittoriese, provocando danni ben visibili. «Continuava a dire di non aver causato danni e poi quando glieli ho mostrati mi ha morso. Ma ho anche alcuni lividi ed escoriazioni nel resto del corpo»: ha raccontato al sito Qdpnews.it, molto scosso, il 50enne che si trovava in compagnia del figlioletto di appena 12 anni. L'uomo sarebbe stato colto di sorpresa dalla reazione violenta dell'altro camperista. «Gli stavo indicando la parte danneggiata quando mi ha morso alla spalla strappandomi la pelle. Ho provato a difendermi ma i suoi amici mi hanno trattenuto, e così lui è riuscito a scappare»: ha raccontato ancora il 50enne. L'uomo, medicato presso il pronto soccorso di Vittorio Veneto, ha riportato lesioni per una prognosi di quattro giorno.