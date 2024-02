/ Pian de le Femene

Scomparso da casa giovedì, ritrovato il 72enne Danilo Santuz: è vivo

Il pensionato, residente a Dosson di Casier, era partito per un'escursione sul Pian de le Femene ma non aveva più fatto ritorno. I soccorritori lo hanno ritrovato nel primo pomeriggio di venerdì in prossimità di malga Cor: l'uomo ha avuto un malore