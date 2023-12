L'autopsia sul corpo di Vanessa: otto coltellate, letale un colpo al cuore. Il feto aveva due mesi

E' stata eseguita nella mattinata di oggi, 22 dicembre, presso l'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso l'autopsia sul corpo di Vanessa Ballan, la 26enne assassinata martedì scorso dall'artigiano e imprenditore kosovaro Fandaj Bujar, 41 anni, nella sua abitazione di Spineda a Riese Pio X. Secondo quanto accertato dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli la ragazza è stata colpita in tutto da otto fendenti, sferrati dal killer tutto nella zona toracica, tra polmone e cuore. Sei i colpi più profondi tra cui uno letale al cuore (che ha danneggiato irreparabilmente l'aorta) che ne ha provocato la morte in pochi minuti e due che hanno trapassato i polmoni, quello destro è stato attinto fino allo schiacchiamento delle vertebre. Emerse anche contusioni al volto e al capo oltre a tagli sui dorsi delle mani: Vanessa, prima di essere uccisa, è stata malmenata a pugni al volto (per essere tramortita dall'assassino) e avrebbe cercato di difendersi dal suo aguzzino. Oltre al perito della Procura e al consulente di parte dei famigliari erano presenti anche i carabinieri del nucleo di polizia scientifica di Treviso che hanno eseguito i primi rilievi del feminicidio di Riese. Dopo i rilievi autoptici si è provveduto ad un prelievo di Dna dal feto (di circa tre mesi di gestazione) per stabilirne la paternità, secondo quanto stabilito dal pubblico ministero Michele Permunian, titolare del fascicolo d'inchiesta per omicidio pluriaggravato a carico dell'artigiano.