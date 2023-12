Omicidio di Riese Pio X, catturato l'assassino di Vanessa Ballan

La fuga non è durata neppure dodici ore. Attorno alle 23 i carabinieri hanno catturato Fandaj Bujar, il kosovaro di 41 anni ricercato per l'omicidio di Vanessa Ballan, 26enne, trucidata con sette coltellate nella sua abitazione di Spineda di Riese Pio X, in via Fornasette, nella mattinata di ieri, 18 dicembre. Il presunto killer, fermato per omicidio volontario, è stato bloccato a San Vito di Altivole, non distante dalla sua abitazione (dove non era stato trovato nel pomeriggio nel corso di un blitz dei militari), durante una vera e propria caccia all'uomo pianificata dai carabinieri in tutto il territorio in cui si ipotizzava che il killer potesse nascondersi. Bujar non ha opposto resistenza: è stato interrogato dal pubblico ministero Michele Permunian nella caserma dei carabinieri di Castelfranco Veneto prima di essere accompagnato nel carcere trevigiano di Santa Bona. Nei prossimi giorni sarà fissata l'udienza di convalida del fermo.