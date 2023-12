Vanessa, il video hot scoperto dal compagno e la decisione di denunciare

Il giorno prima di denunciare per stalking Fandaj Bujar, a fine ottobre, Vanessa Ballan aveva ricevuto un messaggio WhatsApp del 41enne, accompagnato da un video esplicito in cui lei e l'imprenditore erano in atteggiamenti intimi. E' in questo modo che il compagno Nicola Scapinello, controllando lo smartphone della compagna, ha scoperto il tradimento della 26enne che ha deciso appunto di sporgere denuncia, accompagnata in caserma dai carabinieri di Riese Pio X proprio dal convivente e padre del suo figlio di 4 anni. Da quel giorno Fandaj Bujar, dopo la perquisizione subita dai carabinieri, non ha più contattato Vanessa che nel frattempo ha lasciato il lavoro come commessa all'Eurospin per la maternità. Questa la ricostruzione della Procura di Treviso nell'ambito delle indagini riguardanti il femminicidio di Spineda. E' emerso anche che la donna aveva già denunciato, prima del 41enne, anche un altro uomo per stalking, alcuni mesi fa. Si trattava di un marocchino di 49 anni che l'avrebbe molestata al supermercato, aspettandola all'esterno quando lei finiva di lavorare, pretendendo di vederla a tutti i costi. In un frangente la 26enne sarebbe stata afferrata per il collo dallo straniero. Per motivi ancora poco chiari Vanessa ha deciso di ritirare poi questa denuncia quando ormai questo non è più possibile in fase di indagine ma solo in occasione del processo: per questo in fase di udienza preliminare Vanessa ha potuto ritirare la denuncia. Tre settimane prima della denuncia, la 26enne aveva subito l'incursione nella sua abitazione dell'amante che l'aveva minacciata pesantemente dicendole "Ti rovino" (in quell'occasione l'uomo era riuscito ad entrare in casa da una finestra al primo piano della villetta), come aveva già fatto platealmente mentre Vanessa si trovava al lavoro, all'Eurospin. Sulla possibile ispezioni il Procuratore capo di Treviso, Marco Martani, ha scelto di non commentare quanto paventato in questi giorni.