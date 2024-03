Affitti non pagati, palestra chiusa: clienti rivogliono i soldi degli abbonamenti

Palestra chiusa per morosità e soldi degli abbonamenti persi da un giorno all'altro senza preavviso: questa la situazione in cui si sono trovati i clienti della palestra Gym & Fitness in via del Commercio a San Polo di Piave. Una struttura che contava decine di iscritti, proveninenti anche dai comuni del circondario. In questi giorni la proprietà dello stabile ha ottenuto l'esecuzione di sfratto motivato da un ingente credito di affitti non versati.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la questione è molto seria e le tempistiche che hanno portato alla chiusura della palestra sono state anche piuttosto lunghe ma, in tutto questo tempo, gli iscritti non sarebbero mai stati minimamente informati di ciò che stava per succedere. Sulla pagina Facebook di "Gym & Fitness", lo scorso 7 marzo, è apparso questo post: "La palestra rimane chiusa per problemi gestionali, gli abbonamenti in corso, verranno congelati alla riapertura da definirsi, o dalla nuova gestione, ci scusiamo per il disagio per ulteriori informazioni scrivere in whatsapp al numero 388 8183763". Nei commenti però molti clienti lamentano che il numero di cellulare squilli a vuoto mentre il numero di telefono fisso sembra staccato. Nelle scorse ore dalla palestra hanno commentato dicendo ai clienti di scrivere le loro richieste su Whatsapp al numero di cellulare. C'è chi ha sottoscritto abbonamenti annuali o semestrali, versando come minimo 200 euro. Al momento non risultano denunce presentate dai clienti, la speranza è che "Gym & Fitness" possa riaprire quanto prima con una nuova gestione.