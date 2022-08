Scossa di terremoto all'alba di venerdì a Segusino, magnitudo 2.3

La Marca torna a tremare. E' successo alle 7.37 di ieri mattina quanddo una scossa di terremoto, di magnitudo 2.3, è stato infatti registrata 4 km a nord-est di Segusino, in direzione del comprensorio del Cesen. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato che l’epicentro si trovava ad una profondità di 10 km. In molti a Segusino ieri mattina hanno raccontato di aver percepito la scossa mattutina, così come le comunità bellunesi che si trovano di là del Piave ad Alano e nel territorio comunale di Quero Vas. Il fenomeno sismico è tutt’altro che nuovo nella zona montana tra Segusino e Miane, in quanto anche lo scorso anno si era verificato uno sciame sismico a fine settembre con magnitudo variabili tra i 2.0 e 3.7. Anche i sismografi dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale hanno registrato il sisma di ieri, collocandone l’epicentro un chilometro a nordest di Valdobbiadene e a una profondità di 4 chilometri. Fortunatamente l'episodio avvenuto ieri mattina non ha avuto nessun tipo di conseguenza sugli edifici. Nessuna telefonata infine è giunta al centralino dei vigili del fuoco