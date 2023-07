Tragedia a Sernaglia, rinviato a giudizio il "patron" della Roberto

Rinviato a giudizio, con l'accusa di omicidio stradale, Giannino Canzian, oggi 85enne, il noto imprenditore di Conegliano, "patron” - e fino a tre anni fa (prima di passare la mano alla figlia) amministratore unico - della Roberto Industria Alimentare Srl, azienda di Susegana leader nella produzione di tramezzini, grissini e prodotti panificati in genere, responsabile dell'incidente nel quale perse la vita Edlira Alicka, la cinquantacinquenne di origini albanesi ma residente a Vidor. Il gup Carlo Colombo ha accolto oggi, 11 luglio, la richiesta del pubblico ministero Anna Andreatta e ha fissato al 10 luglio 2024 la prima udienza dibattimentale.

Il sinistro avvenne il 20 febbraio 2022, alle 17.45, lungo la Provinciale 34 a Sernaglia della Battaglia, nei pressi del distributore della "B Oil". Secondo le indagini, condotte anche con il riscontro delle immagini delle telecamere di video sorveglianza dell’impianto di rifornimento di carburante, Canzian avrebbe percorso il rettilineo di via Piana della Sernaglia, con direzione Sernaglia della Battaglia-Pieve di Soligo, alla guida di una Audio A8. L'uomo avrebbe sorpassato varie autovetture e oltrepassando la striscia longitudinale continua avrebbe invaso completamente lo spazio destinato al senso di marcia opposto; una volta rientrato a destra avrebbe però tamponato violentemente il lato posteriore sinistro dell'autovettura Mercedes Classe A con alla guida la 55enne che lo stava precedendo. L'urto avrebbe anche causato il ribaltamento dell'auto della donna, che terminava avrebbe terminato la sua corsa in un terreno agricolo ad alcuni metri a lato della carreggiata. La morte di Edlira Alicka, avvenuto sul colpo, sopraggiunse a causa delle lesioni, consistite in un politrauma cervicale e facciale.