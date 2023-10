Raccoglie offerte per realizzare un "centro per bambini poveri": era una truffa

Ha finto di essere un'operatrice di una fantomatica associazione benefica che si occupa di assistenza e volontariato a favore dei disabili, e con queste finte credenziali ha chiesto un'offerta in denaro ai passanti per realizzare un "centro per i bambini poveri", da realizzarsi in un luogo ignoto. Ad architettare il raggiro è stata una 25enne di origini romene che sabato scorso, 7 ottobre, si aggirava tra i negozi del centro commerciale Emisfero di Silea, in via Eroi di Podrute. Alcuni negozianti, insospettiti da quella giovane che importunava i clienti, hanno allertato i carabinieri. I militari, dopo aver interrogato la 25enne, hanno ben presto accertato che quella raccolta fondi fosse in realtà un raggiro. E' stato sequestrato il modulo, già sottoscritto da alcuni creduloni, mentre il denaro raccolto, poche decine di euro, è stato sequestrato. La donna, senza fissa dimora, è stata denunciata per accattonaggio molesto e invitata ad allontanarsi dal centro commerciale.