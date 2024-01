Stalking e minacce sotto casa dell'ex compagna incinta: 32enne denunciato

Nel pomeriggio di lunedì 1° gennaio, i carabinieri di Romano d’Ezzelino hanno denunciato per atti persecutori un 32enne residente a Cavaso del Tomba accusato di aver perseguitato la sua ex compagna, attualmente domiciliata proprio a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza.

Il provvedimento è scaturito dalla denuncia sporta dalla donna nel primo pomeriggio del primo dell’anno alla stazione carabinieri di Pederobba. La donna, incinta, ha riferito che l’uomo, dalla fine della loro relazione, risalente allo scorso ottobre, le aveva dato il tormento con ripetute chiamate e messaggi, comprese una sequenza di minacce ed appostamenti nei pressi della sua abitazione e dei luoghi abitualmente frequentati, così da ingenerarle un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità. La mattina del 1° gennaio, la donna ha ricevuto l'ennesimo messaggio in cui l'ex le diceva che si sarebbe recato a casa sua. Spaventata, si è recata dai carabinieri e ha raccontato il tutto. I militari sono quindi riusciti ad intercettare l’uomo proprio nei pressi del domicilio della donna, sottoponendo il 32enne alla misura pre-cautelare dell'allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, oltre a vietargli qualsiasi altro tipo di comunicazione con lei.