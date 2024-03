Tenta di rubare un Rolex, 27enne condannata senza condizionale

Si era introdotta nell'auto della vittima dal finestrino e poi, strattonandolo, aveva tentato di prendergli l'orologio, un Rolex, indossato nel polso sinistro. Ma la pronta reazione dell'uomo l'aveva fatta desistere: era scappata frettolosamente e salita su una vettura guidata da un complice e a bordo della quale aveva fatto perdere le proprie tracce. Oggi 7 marzo Gabriela Stoian, una donna romena di 27 anni, è stata condannata in primo grado a due anni di reclusione e 800 euro di multa. Gravata di numerosi precedenti specifici non le è stato concesso il beneficio della condizionale. La Stoian, attualmente residente nel paese d'origine, resterà in libertà in quanto l'entità della pena fa sì che non venga chiesto il suo trasferimento in Italia dove però, se dovesse mettere nuovamente piede, verrebbe immediatamente arrestata e messa in carcere.

Era il 25 maggio del 2018 quando la donna aveva preso di mira un 76enne a Susegana. Entrata nell'auto lo aveva aggredito con morsi e graffi al viso con l'evidente intento di sottrargli l'orologio di valore. La reazione dell'uomo, aiutato da un testimone del fatto, aveva però costretto la 27enne a darsi alla fuga. Uscita dall'auto era salita in fretta e furia su un vettura guidata da un uomo, sempre di nazionalità romena, che nel corso delle indagini è stato identificato ma è rimasto irreperibile, ragione per cui il processo a suo carico era stato dichiarato sospeso in attesa di nuove ricerche. Il reato era stato inizialmente qualificato come tentata rapina ma poi la Procura aveva modificato il capo d'imputazione in tentato furto.