Electrolux, tecnico di 71 anni cade e si lacera la gamba destra

Nuovo incidente sul lavoro in provincia di Treviso: lunedì 18 settembre, verso le ore 11, l'infortunio è avvenuto nei laboratori della palazzina R&D dell'Electrolux di Susegana, dove ha sede il centro ricerca mondiale del frigorifero.

A.G., lavoratore residente a Campodarsego in sub-appalto della ditta IEC Impianti, è caduto mentre stava eseguendo dei rilievi fonometrici riportando una profonda lacerazione alla gamba destra, dopo essersi tagliato su una lamiera. Sul posto è intervenuto il medico del Suem 118, che ha tamponato la ferita prima dell'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato il tecnico in pronto soccorso a Conegliano, in lieve stato di agitazione ma fortunatamente non in pericolo di vita. A segnalare l'incidente è stata la Rsu aziendale che commenta in una nota: Incuriosice molto l'età del tecnico rimasto ferito, ancora al lavoro nonostante avesse già passato i 70 anni d'età».