Strattona e fa cadere un pensionato per rubargli la borsa della spesa

Verso le ore 16 di sabato 1 aprile in Via dei Fracassi a Gaiarine, un pensionato ultraottantenne, mentre camminava con la borsa della spesa, è stato avvicinato da uno sconosciuto in sella ad una bicicletta. Il malintenzionato ha cercato di rubare la borsa all'anziano senza però riuscirci. Strattonato, il pensionato ha perso l'equilibro cadendo a terra e procurandosi lesioni fortunatamente non gravi. Il personale del Suem 118 lo ha portato in pronto soccorso a Conegliano dove al momento si trova in osservazione. I carabinieri hanno invece avviato subito le ricerche del rapinatore che, per il momento, è ancora a piede libero.