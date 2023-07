Tentato furto al Postamat, ladri messi in fuga

Nel triennio 2020-2022 il 47% dei tentativi di furto e rapina a Postamat e Uffici postali in tutta Italia sono falliti grazie agli investimenti di Poste Italiane in materia di protezione e sicurezza: tutti gli uffici sono dotati di casseforti ad apertura temporizzata e 229 sportelli a livello nazionale sono dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione.

Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione dei Postamat, come ad esempio la "ghigliottina" che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa. Questo sistema non consente l’introduzione dell’esplosivo all’interno della cassaforte stessa rendendo vano il tentativo di attacco. L'effetto deterrente generato da tali accorgimenti, ha contribuito notevolmente alla riduzione del numero di furti e assalti da parte dei ladri negli ultimi anni. Poste Italiane, inoltre, ha previsto per gli Uffici Postali di Treviso e provincia, la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 551 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli Atm, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

Il tentato furto

L'ultimo episodio in ordine temporale è avvenuto la sera di venerdì 30 giugno con un tentato furto ai danni del Postamat di Sernaglia della Battaglia. Le segnalazioni di allarme arrivate verso le 23.42 agli operatori della Situation Room di Milano, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per il territorio, hanno consentito agli operatori di notare che la telecamera di sorveglianza stava subendo degli spostamenti d’inquadratura. A quel punto gli addetti alla sicurezza hanno subito richiesto l'intervento delle forze dell’ordine e hanno disattivato lo sportello. I malviventi, capendo di essere stati scoperti, si sono dati alla fuga a mani vuote.