Si fa il bagno nel torrente ma la corrente le impedisce di risalire: salvata una 47enne

Alle 10.40 di mercoledì è arrivata una chiamata al NUE112 dalla forra del Torrente Arzino in Friuli-Venezia Giulia. Qui, nel tratto di forra in zona Vito d'Asio (Pn), una 47enne di Salgareda è stata trascinata dalla corrente un centinaio di metri più in basso rispetto a dove si era immersa. Da questo punto è impossibile risalire, a causa della forza della corrente. La donna, che nel frattempo ha pure perso gli occhiali da vista, si è quindi tenuta ancorata alle rocce, rimanendo immersa nella corrente fino all'arrivo dei soccorritori. A calarsi per raggiungerla, con l'aiuto delle corde da una decina di metri d'altezza, è stato un vigile del fuoco del Gruppo speleo alpino fluviale, coadiuvato dall'alto anche dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico. I due poi sono stati recuperati sulla sponda della forra con la tecnica del contrappeso. La donna era già in ipotermia ed è stata trattenuta all'interno dell'ambulanza finché i suoi parametri non sono rientrati nella normalità. È il terzo intervento effettuato quest'anno su questo punto del torrente.

