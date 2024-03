Malore mentre scaricava un camion, operaio muore dopo tre giorni di agonia

Mentre stava scaricando un camion, nel magazzino dello stabilimento Geox a Signoressa di Trevignano, in via delle Industrie, è stato colpito da un malore improvviso e si è accasciato al suolo. L'episodio è avvenuto venerdì scorso, 8 marzo. Nonostante i rapidi soccorsi da parte di medici e infermieri del Suem 118 ed il ricovero in ospedale a Treviso, tre giorni dopo, il suo cuore si è definitivamente fermato. A perdere la vita un 34enne di origini senegalesi, Balde Samba: viveva con la famiglia in viale della Repubblica e aveva trovato lavoro solo una settimana fa, attraverso un'agenzia interinale. Lo straniero sognava, come già suoi due cugini che vivono nella nostra provincia, un futuro per sè e la sua famiglia ma ha trovato purtroppo una morte che per certi versi resta ancora inspiegabile. Per questo motivo i parenti (tra cui madre e figlio che sono rimasti in Senegal, in attesa del rimpatrio della salma) sono fortemente intenzionati a presentare in Procura un esposto per fare luce sull'episodio.

La tragedia si è verificata mentre Balde Samba stava lavorando, scaricando un mezzo, operazione già eseguita anche negli altri giorni di lavoro. Venerdì il 34enne, nonostante la giornata di sciopero, si era normalmente presentato al lavoro ma alle 15.30, dopo la pausa pranzo, ha avvertito un malore forte, iniziando a vomitare, per poi accasciarsi al suolo. L'autista del camion ha lanciato l'allarme al 118 e ha iniziato a soccorrere il 34enne, subito trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso dove è stato ricoverato prima in neurochirurgia e quindi in rianimazione. Secondo i medici il malore sarebbe da ricondurre ad una causa neurologica: un ictus o un'ischemia. Ad essere fatale una emorragia cerebrale e lunedì pomeriggio le ultime speranze sono svanite. I medici del nosocomio trevigiano non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.