Cerca di entrare in tribunale con in tasca cartucce di pistola, denunciato

Ha cercato di entrare in tribunale a Treviso con in tasca due cartucce di pistola. L'episodio risale a qualche giorno fa e ha portato i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Treviso, in collaborazione con il personale dell’Arma della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, a denunciare un 53enne residente in provincia. L'uomo, nel corso delle operazioni di controllo per accedere al Palazzo di Giustizia, è stato trovato in possesso delle cartucce di arma da fuoco. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare è stata sequestrata all'uomo anche una pistola ed altre cartucce, appartenute ad un congiunto defunto e che il 53enne non aveva mai denunciato alle forze dell'ordine.

Rissa in centro a Castelfranco, quattro nei guai

I militari della stazione di Castelfranco Veneto, a conclusione delle indagini, hanno denunciato quattro cittadini marocchini, un 41enne - due 37enni ed un 27enne, tutti operai residenti nel centro castellano, gravati da pregiudizi di polizia, ritenuti responsabili di una rissa avvenuta, per futili motivi, la notte dello scorso 28 settembre 2023, in via Preti del centro cittadino, in cui era stato ferito un loro connazionale 37enne, colpito alla fronte da un sasso raccolto da terra.

Truffe on line, denunce a raffica

I carabinieri della Stazione di Roncade hanno denunciato, per truffa, un 38enne residente a Roma, gravato da pregiudizi di polizia, il quale aveva raggirato un 37enne del luogo che aveva posto in vendita tramite la piattaforma “subito.it” alcune piante da appartamento per un importo di 100 euro e poi era stato indotto, fraudolentemente, ad effettuare una decina di accrediti su tre carte postepay intestate ed in uso al denunciato, per un totale di circa 2.400 euro. Denunciati anche un 35enne di Cerignola (FG) ed un 43enne di Barletta, entrambi con precedenti penali, i quali, nello scorso mese di giugno, hanno raggirato una 35enne cittadina rumena, residente nel centro castellano, facendosi versare la somma di 765 euro per una fornitura di legname, mai consegnata.

Al volante senza mai aver avuto la patente

I militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, hanno denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale. sulla propria identità, un 29enne residente a Bassano del Grappa (VI), con precedenti penali, il quale fermato, in via Caprera di Castello di Godego a bordo di un’autovettura senza patente di guida, perché mai conseguita, ha fornito le generalità del fratello.