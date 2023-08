Giovani insultano la Polizia in Piazza Borsa, due minorenni colpiti da Daspo

E' stato adottato un Daspo nei confronti dei due ragazzini che l'altro ieri pomeriggio sono stati fermati dalla Polizia nel corso dei "tumulti" in Corso del Popolo, all'altezza di Piazza Borsa. Per entrambi (uno dei due è stato trovato in possesso di un coltello) il provvedimento, adottato oggi 31 agosto, avrà validità di un anno e dovrebbe tenerli lontani da tutti gli esercizi pubblici e di intrattenimento di quella zona del centro storico del capoluogo. I due minori sono stati inoltre segnalati alla Procura dei minori per residenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Uno aveva già precedenti.

E' la prima conseguenza della gazzarra successa, un episodio che aveva fatto dire al sindaco di Treviso Mario Conte che «mi chiedo che tipo di educazione abbiano questi ragazzi a casa, in famiglia, o se ne ricevano una. Non rappresentano in nessun modo la gran parte dei coetanei ma sono una "sacca" che sfoga le frustrazioni con comportamenti che sono di fatto antisociali».

Erano le 18 di martedì 29 agosto quando due agenti della polizia sono intervenuti in via Zorzetto per fermare un ragazzo nell’ambito di una attività per il contrasto alla vendita di stupefacenti. Si sono diretti subito verso un giovane che è stato fermato, perquisito e poi portato verso una volante parcheggiata poco lontano. Ma mentre tutto questo accadeva, e due gruppi di ragazzi riuscivano a dileguarsi, gli amici del giovane hanno iniziato a protestare contro l’operazione seguendo i due poliziotti fino all’auto attorno alla quale si sono poi radunati – alla fine sarebbero stati una quarantina – passando dalle proteste alle offese all’indirizzo della polizia affrontata: «violenti» e «razzisti» hanno scandito urlando. La polizia, grazie alle riprese delle videocamere di sorveglianza sta identificando per successive segnalazioni e denunce altri giovani protagonisti della rivolta contro le forze dell'ordine.