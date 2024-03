Spaccia droga e tenta di rubare una bici elettrica, 25enne condannato a 8 mesi

Otto mesi per la cessione di alcune dosi di marijuana e hashish, per la detenzione di 0,93 grammi di cocaina che teneva nascosti in contenitori di plastica all'interno del calzino sinistro e per il tentato furto (aggravato) di una bicicletta che però non è riuscito a porta via dalla rastrelliera perché legata con un catena alla ruota anteriore. E' questa la condanna inflitta oggi 5 marzo in abbreviato a Bardhyl Gashi, 25enne trevigiano di origine kosovara. All'uomo, difeso dall'avvocato Paolo Bottoli, è andata tutto sommato bene tenendo conto dei suoi precedenti: nel marzo del 2022 infatti era finito nei guai per il tentato omicidio di un carabiniere a Caerano. Bardhyl Gashi è anche uno degli imputati, accusato di concorso in omicidio, nel processo per la morte di Ragip Kolgeci, il 52enne rimasto ucciso a Fiera il 12 ottobre del 2022. L'uomo sarebbe stato presente al tragico fatto insieme, tra gli altri, al cugino Valmir e lo zio Afrim Maxhuka.

La sera del 7 marzo di due anni fa si era reso protagonista di una fuga in auto tra Feltre e Caerano, inseguito per un trentina di chilometri dai carabinieri. Era stata una vera e propria notte di follia, con colpi di pistola sparati in aria, sorpassi azzardati e strade prese contromano alla folle velocità di 170 chilometri orari e che si concluse a Careano dove, dopo aver tentato di investire un carabiniere che in mezzo alla strada con la paletta cercava di farlo frenare, fu finalmente bloccato e arrestato. L’accusa di tentato omicidio venne derubricata in resistenza a pubblico ufficiale e Bardhyl Gashi se l’era cavata con una condanna a due anni con il rito abbreviato.

I fatti per cui è stato giudicato oggi risalgono invece all'aprile del 2023. Oltre allo spaccio e alla detenzione di stupefacenti il kosovaro era accusato di aver cercato di rubare un bicicletta elettrica, del valore di 3.500 euro, da una rastrelliera posta davanti il negozio della H&M in via Cadorna a Treviso. Ma il due ruote era incatenato e l'uomo, dopo aver cercato inutilmente di strappare il lucchetto, era stato bloccato dal proprietario e da alcuni militari dell'Arma.