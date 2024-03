Disastro aereo di Trevignano, tutto pronto per i funerali delle due vittime

Si terranno domani venerdì 29 marzo, alle ore 11 alla Chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice a Treviso, i funerali di Lanfranco De Gennaro e della moglie Lucia Bucceri, 71 e 70 anni, i due coniugi trevigiani deceduti nel terribile schianto aereo avvenuto sabato 23 marzo a Trevignano. La coppia, lui generale dell'aeronautica militare in pensione e lei che aveva lavorato maestra, era molto conosciuta a Treviso e certamente il tempio sarà gramito di persone che vorranno dare l'ultimo saluto. La celebrazione sarà affidata a don Tiziano Rossetto, amministratore parrocchiale di San Pelaio.

Intanto è una questione di giorni prima che i resti dell'ultraleggero Tecnam P2002 precipitato, quasi certamente a causa di un malfunzionamento tecnico, vengano rimossi dal giardino della casa in via Alpini a Trevignano. Saranno stoccati in un luogo sicuro (probabilmente all'interno di un hangar del campo di volo di Montebelluna) per evitare una sorta di turismo macabro sul luogo del disastro.