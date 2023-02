Offrivano polizze Rca auto a prezzi stracciati, era una truffa: 14 denunciati

I carabinieri della Stazione di Riese Pio X, a conclusione di articolata attività d’indagine, hanno denunciato, per truffa ed uso di atto falso, continuati, 14 persone, tutte residenti a Napoli e nell’immediato hinterland e gravate da pregiudizi penali, quali autori di ben 16 truffe in danno di malcapitati residenti in diverse regioni del territorio nazionale, compresa la marca trevigiana, a cui sono state proposte sottoscrizioni di polizze Rca a prezzi vantaggiosi, a seguito di campagna assicurativa telefonica. In particolare gli indagati, spacciandosi per dipendenti di una compagnia assicurativa, contattavano le vittime del raggiro, proponendo loro la sottoscrizione di polizze Rca, con versamento, su conto corrente online, di somme oscillanti tra i 400 ed i 600 euro, a seconda del modello di autovettura. Incassato il versamento inviavano una falsa documentazione attestante la copertura assicurativa, che le vittime, ignare del raggiro, custodivano nelle loro autovetture, pronte per essere esibite in caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

L’indagine è stata avviata dai militari di Riese Pio X, nello scorso mese di ottobre 2022, quando una 34enne del luogo, che qualche mese prima aveva sottoscritto una polizza, in assoluta buona fede, versando circa 400 euro, e ricevendo la falsa attestazione, è stata fermata da una pattuglia della Polizia Locale di un comune della zona che le ha contestato la scopertura assicurativa della sua autovettura. A seguito dell’esibizione della documentazione assicurativa, gli agenti le hanno prospettato la verosimile falsità della stessa, pertanto la donna si è recata presso il Comando dell’Arma di Riese per sporgere denuncia in merito ai fatti. Gli accertamenti espletati dai militari hanno consentito di fare luce sulla truffa, attribuendo le responsabilità ad un 37enne di Napoli e nel prosieguo dell’attività investigativa, sono emerse ulteriori 15 truffe, effettuate, dal mese di dicembre 2021 al febbraio 2023, con lo stesso sistema, in varie parti del territorio nazionale, e che hanno visto coinvolti, quali responsabili, ulteriori 13 soggetti, che si sono indebitamente intascati oltre 10mila euro.