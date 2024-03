Controlli in cantieri edili e bar, scoperti cinque lavoratori in nero

Cinque lavoratori "in nero" scoperti mentre si trovavano al lavoro in cantieri edili e locali pubblici e sanzioni per varie irregolarità per oltre 180mila euro. E' il bilancio dei controlli svolti nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, con la collaborazione dei militari delle varie Compagnie della Marca.

A Castelfranco Veneto, alcuni operai stavano effettuando delle lavorazioni sul tetto di un edificio e tra loro c'era anche un lavoratore irregolare. Per questo motivo è stata sospesa l’attività in quanto non erano state adottate idonee precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta verso il vuoto e il datore di lavoro non aveva provveduto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza. Sempre in edilizia è stato sospeso un altro cantiere nei pressi di Vittorio Veneto e anche in questo caso il titolare dell’azienda non aveva provveduto a redigere il piano.

Analogo provvedimento di sospensione, ma questa volta per l’impiego di lavoratori in nero, è stato emesso nei confronti di un locale pubblico di Treviso, dove il titolare aveva impiegato due lavoratori extracomunitari in totale carenza previdenziale ed assicurativa e quindi irregolari. Anche un bar nel territorio del Comune di Fonte è stato sospeso per aver impiegato due lavoratori, uno straniero ed uno italiano, “in nero”. Stessa situazione riscontrata all’interno di un salone di parrucchiere sito di Mogliano Veneto, dove l’attività imprenditoriale è stata sospesa per l’impiego di un cittadino cinese che lavorava senza nessun contratto.