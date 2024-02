Violenza al Pam, il sindaco Conte: «Possibile stretta sugli alcolici in città»

Violenza al Pam, no a rimpalli di responsabilità. Il sindacato Filcams Cgil di Treviso chiede di sedere al tavolo in Prefettura per dare voce alle preoccupazioni di lavoratori e lavoratrici del supermercato chiedendo l'avvio di un progetto di riqualificazione di tutta l’area di piazza Borsa. Nicole Chirici di Filcams Cgil Treviso, commenta: «Non vorremmo che il dibattito si riducesse a un problema di ordine pubblico con interventi di vigilanza come unica soluzione. La nostra speranza è poter aprire un dibattito con Comune e Prefettura per un progetto concreto di riqualificazione di tutto il quadrante di piazza Borsa».

Il sindaco Mario Conte, dal canto suo, è tornato sulla questione. Ci sono dei problemi legati all'acquisto e all'abuso di alcolici, è evidente che cercheremo di lavorare a una stretta sulla vendita e sul consumo di alcol. Al vertice di venerdì porteremo i numeri dei controlli fatti negli ultimi anni nel quadrante di piazza Borsa e con i dati legati agli investimenti fatti dal Comune in tema di sicurezza. Siamo pronti ad ascoltare le preoccupazioni di commercianti e cittadini ma stiamo lavorando tantissimo con la polizia locale in quella zona di città. Ascolteremo le istanze del Pam e ribadiremo anche a loro come le loro ultime dichiarazioni